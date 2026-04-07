Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE yeni saldırılara hedef oldu

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş tüm şiddetiyle sürerken, İran da ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misillemelerine devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusuna en az 11 balistik füze saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Engellenen füzelerin bazılarının enkazı enerji tesislerinin yakınına düşmüştür. Hasar değerlendirmesi sürmektedir" denildi.

Bahreyn'de sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak, "Vatandaşların ve diğer bölge sakinlerinin paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli yerlere gitmeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

BAE hava savunması devreye girdi

BAE Savunma Bakanlığı da, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA tehditlerine karşı devreye girdiğini açıklayarak, "Ülke genelinde duyulan patlama sesleri, düşman füzeleri ve İHA'larını engelleme operasyonlarının sonucudur" ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerine yönelik son saldırıların herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı konusunda detaylı bilgi verilmedi. - RİYAD

