Kör kurşunla yaralanmıştı, minik Musa son yolcuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de 34 gün önce başına yorgun mermi isabet eden ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Musa İlter, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kocaeli'de 34 gün önce başına yorgun mermi isabet eden ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Musa İlter, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Musa gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 20 Ağustos akşamı Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Traktör kasasında oynayan 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, Gebze'de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakıma alınan minik Musa'nın 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. 34 gündür yaşam savaşı veren Musa İlter, dün akşam saatlerinde yoğun bakımda hayatını kaybetti. Minik Musa için Eşme Merkez Cami'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Milletvekili Sami Çakır, Cemil Yaman, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş katılarak aileye sabır diledi. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Musa'nın cansız bedeni gözyaşları ve dualarla Yeni Eşme mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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