Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi Yanındaki kişi: "Halledemezsen köprü burada" Galatasaray'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi

Yanındaki kişi: "Halledemezsen köprü burada"

İSTANBUL - Galatasaray'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

İş adamı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçerken, korkulukların öbür tarafına geçen bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu gördü. Aracını durduran Albayrak, şahsın yanına giderek onu köprüden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Şahsın sıkıntısını çözeceğini söyleyen Albayrak, intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı.

"Halledemezsem köprü burada"

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı. Kişinin, ünlü iş adamı ile tanışıklığı olup olmadığı bilinmiyor.