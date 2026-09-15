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Köprü inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde köprü inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde köprü inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay, Cide ilçesi Akbayır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki köprü inşaatında çalışan 52 yaşındaki M.K., yüksekten düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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