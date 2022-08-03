Köpekten korkup yola atladı; otomobil ayağını ezdi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köpeklerin havlamasından korkan 12 yaşındaki çocuk, yol tarafına kaçtığı sırada yoldan geçen otomobil ayağını ezdi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köpeklerin havlamasından korkan 12 yaşındaki çocuk, yol tarafına kaçtığı sırada yoldan geçen otomobil ayağını ezdi. Genç kız, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Cumhuriyet Caddesinde köpekten korkup yola atlayan 12 yaşındaki Zeynep Ebru Zollu'nun ayağını, o sırada yoldan geçen otomobil ezdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Zeynep Ebru Zollu, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ortopedi uzmanının izinli olması sebebiyle Zeynep, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zeynep'in kırık ve çatlaklar oluşan ayağı alçıya alındı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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