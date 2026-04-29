Köpeklerin saldırısında ölen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

Van'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. Yaralı A.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hamza Özsoy'un cenazesi otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. - VAN

