Üye Girişi
Haberler

Köpek Sürüsü Saldırısında Yaralanan 84 Yaşındaki Kadın Hastanelik Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki kadın, 8-10 köpekten oluşan sürünün saldırısına uğradı. Kaçarken düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bilecik'te 8-10 köpekten oluşan sürünün saldırısına uğrayan 84 yaşındaki kadın kaçarken düşerek hastanelik oldu.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar köpek sürülerinden şikayet ederken köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı bir kadın hastanelik oldu. 84 yaşındaki kadın, köpeklerin saldırısına uğraması sonrası kaçarken düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ertuğrulgazi ve Bahçelievler Mahallesi villalar mevkii başta olmak üzere köpek yoğunluğu vatandaşları tedirgin ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Merkez Bilecik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi

Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title