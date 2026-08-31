Besni'de Başıboş Köpeklerin Kovaladığı Çocuk Düşerek Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde köpeklerin kovalaması sonucu kaçtığı sırada düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyünde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Hamza P., kaçtığı esnada ayağı takılarak düştü. Yere sert bir şekilde düşen küçük çocuk yaralandı. Yaralı Hamza P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı