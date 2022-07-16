Köpeğin kulübesine giren kedi neye uğradığını şaşırdı - Köpeğin kulübesine giren kedi neye uğradığını şaşırdı Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan köpek kulübesine girip sürekli köpeğin yemeğini yiyen kedi son denemesinde yakayı ele verdi. - Köpeğin kulübesine giren kedi neye uğradığını şaşırdı ELAZIĞ - Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan köpek kulübesine girip sürekli köpeğin yemeğini yiyen kedi son denemesinde yakayı ele verdi. Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan köpek kulübesine girip köpeğin yemeğini yiyen kedi hem köpeğin hem de ev sahibinin dikkatini çekti. Kulübeye son girişinde kediyi fark eden köpek kediye korku dolu anlar yaşattı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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