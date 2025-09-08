Boş arazide köpeğe işkence etti

Bursa'da bir şahıs boş arsada köpeği döverek işkence ederken; kameralara yansıyan o görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bursa'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yer alan görüntüler, yürekleri sızlattı. Edinilen bilgilere göre, boş bir arazide bir şahıs köpeğini gezdirmeye çıkardı.

DÖVEREK İŞKENCE ETTİ

