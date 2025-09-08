Haberler

Boş arazide köpeğe işkence etti

Güncelleme:
Bursa'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir şahsın köpeğe döverek işkence ettiği görüldü. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bursa'da bir şahıs boş arsada köpeği döverek işkence ederken; kameralara yansıyan o görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bursa'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yer alan görüntüler, yürekleri sızlattı. Edinilen bilgilere göre, boş bir arazide bir şahıs köpeğini gezdirmeye çıkardı.

DÖVEREK İŞKENCE ETTİ

Söz konusu görüntülerde, şahıs köpeğe döverek işkence ederken; kameralara yansıyan o görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Derhal yakalanması ve içeri tıkılması dileklerimle.

