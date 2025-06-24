Köpeğe İşkence Eden Şahsın Cezası Ev Hapsi Oldu

Köpeğe İşkence Eden Şahsın Cezası Ev Hapsi Oldu
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Eskişehir'de sokakta kucağındaki köpeği yere fırlatan Zafer B., mahkeme tarafından ev hapsine mahkûm edildi. Şüpheli, HAYDİ ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.

Eskişehir'de bir ara sokakta, kucağındaki köpeği yere fırlatan şahıs hakkında mahkeme ev hapsine hükmetti.

Eskişehir'de bir sokakta kucağındaki köpeği yere sertçe fırlatan şüpheli Zafer B., Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince kısa sürede yakalanıp, adliyeye sevk edilmişti. Zafer B.'ye çıkarıldığı mahkemece "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan ev hapsi cezası verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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