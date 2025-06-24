Köpeğe İşkence Eden Şahsın Cezası Ev Hapsi Oldu

Eskişehir'de bir ara sokakta, kucağındaki köpeği yere fırlatan şahıs hakkında mahkeme ev hapsine hükmetti.

Eskişehir'de bir sokakta kucağındaki köpeği yere sertçe fırlatan şüpheli Zafer B., Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince kısa sürede yakalanıp, adliyeye sevk edilmişti. Zafer B.'ye çıkarıldığı mahkemece "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan ev hapsi cezası verildi. - ESKİŞEHİR