Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kazaya Neden Oldu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil sürücüsü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Diyarbakır'dan Silvan istikametinin 30'ncu kilometresinde otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarına savruldu. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

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Haber YorumlarıKumsal Oya:

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