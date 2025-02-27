Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Barzani'den dikkat çeken açıklama
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum

Köpeğe Çarpmamak İçin Ani Manevra, Otomobil Takla Attı

Köpeğe Çarpmamak İçin Ani Manevra, Otomobil Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde, köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca karayolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan 34 CKS 299 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü T.D., yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü ile G.Ö. ve M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
img

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
img

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.