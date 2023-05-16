Köpeğe çarpan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Kulu yönüne giden İsmet Ş. idaresindeki 06 CKC 688 plakalı hafif ticari araç, bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan araç, yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi. Duvarı yıkan araç hurdaya dönerken, sürücü İsmet Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın çarpması sonucu telef olan köpek ise görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.