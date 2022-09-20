Son dakika haberleri! Kopan elektrik teli yangına neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Kopan elektrik teli yangına neden oldu Yangında 30 dönümlük arazi küle döndü Gümüşhane'nin merkeze bağlı Bahçecik köyünde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kavak ağacı elektrik telini kopardı.

Kopan elektrik teli yangına neden oldu

Yangında 30 dönümlük arazi küle döndü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Bahçecik köyünde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kavak ağacı elektrik telini kopardı. Kopan elektrik telinden saçılan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında 30 dönüm arazi küle dönerken vatandaşlar yangının evlerine sıçramaması için mücadele etti.

Yangın merkeze bağlı Bahçecik köyü Pelitli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 15.00'da Bahçecik köyünde şiddetli rüzgarın etkisiyle kuru bir kavak ağacı devrilerek elektrik telini kopardı. Kopan elektrik telinin saçtığı kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın vatandaşların tarlalarına ve ormanlık alana ulaştı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri, jandarma, itfaiye ve köylülerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında can ve mal kaybı meydana gelmezken 30 dönümlük arazi küle döndü.

Yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığını ifade eden Bahçecik Köyü Muhtarı Cabir Okur, " Köyümüzde bir fırtına çıktı, çatılar uçacak dedik fakat kısa sürdü. O arada şurada bir kavak vardı onun dalı biraz kurumuş fırtınayla devrildi tellere vurdu, teller kapalı kablo değildi açıktı kısa devre yaptı kuru tarlalarımız hemen alev aldı. Biz köylüler olarak koştuk geldik ama en az 400-500 metre alanımız yandı. Evlere sıçramadan söndürdük. İtfaiyeyi aradım, orman müdürlüğünü aradım şu anda kontrol altına alındı." dedi.

(UA-RE-ÖS-Y)