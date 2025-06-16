Konyalı Enişte Kayınbiraderini Tüfekle Öldürdü, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Konyalı Enişte Kayınbiraderini Tüfekle Öldürdü, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Konya'nın Karatay ilçesinde, enişte A.Y. kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle öldürdü. Olayda yaralanan A.Y. tedavi altına alınırken, 3 kişi daha gözaltına alındı. Olayın ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da eniştenin, kayınbiraderini tüfekle öldürdüğü kavgada enişte dahil olmak üzere 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, enişte A.Y. bir süre eşine kuma getirme meselesinden kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ceyhun Bakır burada yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan A.Y. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay anında A.Y.'nin yanında bulunan amcası E.Y. (41), kardeşi A.R.Y. (17) ile E.B. (16) da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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