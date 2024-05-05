Konyaaltı Öğretmenevi'nde Yangın Çıktı

Konyaaltı ilçesinde bulunan öğretmenevinin mutfak kısmında kabloların bir anda alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, mutfak kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Konyaaltı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmenevinin mutfak kısmının tavanında bulunan elektrik kabloları bir anda alev aldı. Kabloların alev alması üzerine yangın kısa süre içerisinde mutfak bölümüne sıçradı. Alevlerin artması üzerine mutfakta görevli personel panikle kendilerini bina dışarısına atarken, görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında mutfak bölümünde bulunan ve dumandan etkilenen Ahmet Y. arkadaşları tarafından dışarı çıkartılırken olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA