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Konya Seydişehir'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı

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Konya Seydişehir'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı
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Konya Seydişehir'de sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Caddesi'nde kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmazken tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 42 K 5950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü R.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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