Konya Seydişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheliler yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Atatürk Caddesi'nde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüphelileri yakalarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. ve M.S. ile Abdullah Kara arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Abdullah Kara vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheliler ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.