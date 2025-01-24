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Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
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Konya'daki 3 katlı binanın çökme anı görüntülendi

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan üç katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bilgisi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi yaralı olarak kurtartıldı. Öte yandan binanın çökme anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye giden ekipler enkazdan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 5 kişinin daha enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Hassas cihazlarla dinleme yapan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Konya Selçuklu'daki 3 katlı binanın çökme anı

2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

BİNANIN ÇÖKME ANI

Öte yandan binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Konya'daki 3 katlı binanın çökme anı görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Ülke resmen dökülüyor! İstifa eden var mı? Sıcak koltuklarınıza sıkı sıkı sarılın!

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Sağlam olsa çökmezdi

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Kamera neden hazır ?

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

kim bilir kac kolon kesildi

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Haber YorumlarıKaan Dikmen:

Oğlum noluyor la gün geçmiyor ki bir şeyler olmasın tövbe bismillah ya

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

dervis dergahina çökup derman dileme zamani geldi ya ulke evliya yetiştirip hakim kilmali ulkeye ya da helak olacagiz Egitim sisteminde Din dersleri artırılmalı evlerinize sokaklara agaclara heryere Ayetler dini levhalar asin kardeşlerim ki melekler bu sehirde heryerde Allah adi var bu evi korumyacagiz da kimi koruyacağız desin evinizi korusun yuce Allahin izniyle

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya ilginc olan o şahıs oranın çökecegınden o kadar eminki o binayı cekıyor bu kadar tesadüf olmaz hanı guzel bir şey görür ceker o da denk gelir

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Haber YorumlarıSamet Akın:

Şu ülkede yolunda giden bir şey yazın lütfen

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Positif düşünün. Kötü değil. Bunları Allah yapmiyor. Insanların kendi olumsuz fikirleri yapıyor. Kin nefret kıskanç dedikodu para sevgisi şüphe yalan gibi fikirlerin etkisi. Deneyim yapıldı japonyada 2 bardak su aldilar birine seni seviyorum birine senden nefret ediyor dedi 1 hafta boyunca. Mikroskop altında suyun kalitesi tamamen farkliydu krisyaller nefret görün suyun cok kotü şekildeydi sevgi görenin ki kusursuz du. Namaz kurtarmaz. Ancak Meditasyon kurtarır. Sadece meditasyonda nefs yok olur

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