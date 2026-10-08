Haberler

Konya Selçuklu'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8'i çocuk 9 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Selçuklu'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8'i çocuk 9 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da rehabilitasyon merkezinin servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelçiçek Sokak'tan çıkış yapan S.K. yönetimindeki 42 CRM 38 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Keşmir Sokak'tan seyir halinde olan R.Y. idaresindeki 34 KY 2946 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaza mahallinden çekici marifetiyle kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti

Ünlü isme şok! Bu görüntüleri başına iş açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de

Nazan Öncel ipleri kopardı: Seni de sildim, seni de...
Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

Dünyaca ünlü markanın varisiyle samimi poz! Ebru Yaşar'ın yakın dostu
Eskişehir'de kendisine bakan amcasını vurarak öldüren 15 yaşındaki lise öğrencisi adliyeye sevk edildi

Yeğenlerine bakmak için evlenmemişti! 15 yaşındaki yeğeni vurdu
Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı

Görüntüyü izleyenler "Kim bu kadın?" diye sordu! Cevap gecikmedi
Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

Fenerbahçe ve Türkiye için dedikleri olay
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü

Antrenman savaş alanına döndü! Yumruk yumruğa girdiler
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi