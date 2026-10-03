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Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde Mandıra Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kulu'ya bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan H.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü H.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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