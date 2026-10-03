Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kulu'ya bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan H.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü H.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı