Konya'nın Kulu ilçesinde boya ustası inşaatta düşerek yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde boya ustası inşaatta çalışırken düşerek yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Caddesinde üzerindeki 2 katlı bir inşaatta çalışan boya ustası M.A. (56), boya yaptığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü. M.A. araçla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA