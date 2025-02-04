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Konya'nın Kulu ilçesinde boya ustası inşaatta düşerek yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde boya ustası inşaatta düşerek yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesindeki bir inşaatta çalışan 56 yaşındaki boya ustası M.A., merdiven boşluğundan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan ustanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde boya ustası inşaatta çalışırken düşerek yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Caddesinde üzerindeki 2 katlı bir inşaatta çalışan boya ustası M.A. (56), boya yaptığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü. M.A. araçla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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