Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlada silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlasında sulama hortumlarını kontrol etmek için çıkan Ahmet T, başından ve sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.