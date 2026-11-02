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Konya Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Konya Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Konya Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, sabah evine gelen bakıcısı tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 84 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan 84 yaşındaki Naciye Çöpler'in sabah saatlerinde evine gelen bakıcısı, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çöpler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Çöpler'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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