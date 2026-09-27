Konya Karatay'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sıla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulması ve vatandaşların yardıma gitmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı