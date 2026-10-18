Konya Karatay'da iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri takla attı

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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil takla attı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi ile Damat Mustafa Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri alınamayan 42 CJS 14 plakalı otomobil Büyük Kumköprü Caddesi'nde seyir halindeyken Damat Mustafa Paşa Caddesi'nden çıkan 42 ADF 194 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 CJS 14 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ayakta tedavi ederken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılmazken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı