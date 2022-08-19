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Konya haberleri: Konya'da kaçak içki imalathanesine çevrilen eve operasyon

Konya haberleri: Konya'da kaçak içki imalathanesine çevrilen eve operasyon

Konya haberi... Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak içki imalathanesine çevrilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına aldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak içki imalathanesine çevrilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük İlçe Jandarma ve Kıreli Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesinde ikamet eden S.P. isimli şahsın kaçak içki yapıp sattığına dair bilgiler edinmesi sonrasında harekete geçti. Alınan arama kararına istinaden şüpheli S.P.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 6 adet 19 litrelik damacana içerisinde fermenteye bırakılmış 114 litre alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan 19 litrelik boş damacana, 3,5 litre sahte el yapımı viski, 1 adet alkol yapımında kullanılan düdüklü tencere ve damıtma aparatı, 3 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 4 adet alkol derece ölçme aleti, 2 adet alkol yapımında kullanılan enjektör, 1 adet damıtma hunisi, 100 gram damıtma kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.P., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hüyük Konya 3. Sayfa Haberler

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