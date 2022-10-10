Konya haberleri: Konya'da enişte cinayeti kamerada 3. Sayfa Haberleri Gelen Konya haberine göre Konya'da enişte cinayeti kamerada Konya'da kayınbiraderi tarafından kaldırımda bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Süleyman Durmuş'un bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Konya'da enişte cinayeti kamerada KONYA - Konya'da kayınbiraderi tarafından kaldırımda bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Süleyman Durmuş'un bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kayınbiraderi Ramaman Dr. tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı öldürülen Süleyman Durmuş ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D.'nin eniştesini alacak verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü. Olayın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının eniştesini bıçakladığı ve kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, zanlı Ramazan D.'nin eniştesi Süleyman Durmuş'un arkasından üzerine atladığı ve bıçakladığı anlar yer alıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Durmuş Konya 3. Sayfa Haberler

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