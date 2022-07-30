Konya haber | Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza - Haberler

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Konya haber | Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza

Konya yerel 3. sayfa haberine göre Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza Konya'da araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 48 sürücüye 56 bin 792 lira cezai işlem uygulandı.

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Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza

KONYA - Konya'da araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 48 sürücüye 56 bin 792 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde abart egzozlu araçların çevreye rahatsızlık verdiği yönünde artan CİMER ve 112 Acil Çağrı Merkezine şikayetler üzerine çalışma başlattı. İhbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Son 10 gün içerisinde yapılan denetimlerde modifiyeli egzoz takan otomobil, minibüs, kamyon ve motosiklet olmak üzere toplam 48 araca 56 bin 792 lira cezai işlem uygulandı.

"Trafikteki magandaların takipçisi olacağız"

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Huzur ve güven şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan ve drift atarak hem trafikteki vatandaşların hem de kendi canının hiçe sayan magandaların daima takipçisi olacağız" denildi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Konya İl Emniyet Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Konya 3. Sayfa Haberler

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