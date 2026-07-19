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Ereğli'de kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Ereğli'de kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetlerin çarpıştığı kazada, her iki sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi organize sanayi bölgesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 37 SL 558 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 34 ZL 7254 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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