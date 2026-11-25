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Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Kuzukuyu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 33 AY 384 plakalı kamyonet, A.Y.'nin kullandığı 34 DCE 369 plakalı traktöre takılı pancar yüklü römorka arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü İ.A. ile araçta bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı