Haberler

Kulu'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Kulu'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden olarak sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Dinek Mahalle kavşağında maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yetkililer sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ilçe genelinde görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu. Sis nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahalle kavşağında maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazaların ardından olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edilirken, hasar gören araçlar yoldan kaldırıldı. Yetkililer, sisin etkisini sürdürdüğü bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, sisli havanın gün içerisinde etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

