İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu için bakanlıktan yeni karar
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Konya'da Yayı Otomobilin Altından Vatandaşlar Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin altında kalan yayaya, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan müdahale güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobilin altında kalan yayayı vatandaşlar kurtarıldı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin altında kalan yayayı vatandaşların kurtarma anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 TB 084 plakalı otomobil yol kenarındaki yaya M.K. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken bacağı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların tarafından otomobil geriye doğru ittirilerek M.K. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise M.K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin yaya çarpması ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin ittirilmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title