DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Konya'da Yaşlı Çiftin Kapı Açmaması Ekipleri Alarma Geçirdi

Konya'da Yaşlı Çiftin Kapı Açmaması Ekipleri Alarma Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde bakıcılarının defalarca çalmasına rağmen kapıyı açmayan 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen ve eşinin durumu endişe yarattı. İtfaiye ve polis ekipleri balkondan içeri girerek kapıyı açtı ve olumsuz bir durumun olmadığını belirledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eve gelen bakıcılarına kapı açmayan yaşlı çift ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ve polis merdiven uzatarak evin balkonuna çıkarken, 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen gürültü üzerine çıktığı balkonda ekipleri karşısında buldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi 40763 Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan yaşlı çiftin bakıcısı, adrese geldiğinde defalarca zili çalmasına rağmen kapının açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine sağlık ekipleri ile mahalle muhtarından yardım istedi. Haber alınamayan yaşlı çiftin sağlık durumundan endişe edilmesi üzerine yapılan ihbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ambulans bina önünde beklemeye başlarken itfaiye ekipleri binadaki daireye girebilmek için seferber oldu. İtfaiye ve polis merdiven uzatarak evin balkonuna çıkarken, 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen gürültü üzerine çıktığı balkonda ekipleri karşısında buldu. Ekipleri balkonda görünce şaşkınlık yaşayan Taşkesen, görevlilerle birlikte daire içerisine girip kapıyı açtı. Bakıcı kadın, mahalle muhtarı ve diğer görevliler de içeriden kapının açılması üzerine rahat bir nefes aldı. Mehmet Taşkesen'in yatalak hasta olan eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, kapıyı zil sesini duymadığı için açmadığı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.