Konya'da Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çifte Veda

Konya'da Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çifte Veda
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Konya'nın Meram ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift Ahmet ve Fatma Basal, cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Evinin yangınından etkilenerek hayatlarını kaybeden çiftin cenazesi, ailelerine teslim edildikten sonra Dere Küçük Mezarlığı'nda defnedildi.

Konya'da ev yangınında hayatını kaybeden yaşlı çifte veda

KONYA - Konya'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Basal ile eşi Fatma Basal'ın yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Burada yapılan inceleme sonrası çiftin cansız bedeni, kaldırıldıkları Adli Tıp Kurumu morgundaki inceleme sonrası ailesine teslim edildi.

Ahmet Basal ile eşi Fatma Basal'ın cenazesi Dere Küçük Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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