Konya'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Konya'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 70 yaşındaki Bekir Sıtkı, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Uzun süredir haber alınamayan Sıtkı'nın cenazesi, kötü kokuların fark edilmesi üzerine ihbar sonrası bulundu. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Konya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

KONYA - Konya'da yakınları tarafından haber alınamayan 70 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.

Olay, 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ebru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Bekir Sıtkı'tan bir süredir haber alamayan yakınları adrese geldi. Adresten gelen kötü kokular üzerine Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemede Sıtkı'nın uzun süre önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başladığı öğrenildi. Sıtkı'nın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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