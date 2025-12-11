Aranan şahıs yakalanacağını anlayınca arkadaşlarıyla polise direndi

Haberler

Konya'da, yağmacılık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerini fark edince arkadaşlarıyla birlikte bıçak ve tabancayla mukavemet gösterdi. Olayda 5 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Konya'da hakkında yağmacılık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini fark edince arkadaşlarıyla birlikte ekiplere bıçak ve tabancayla mukavemet gösterdi. Adreste bulunan 5 kişi, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağmacılık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'yi takibe aldı. Şahsın, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Akınpınar Sokak'ta bulunan arkadaşının evine girdiğini belirleyen polis operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli ve arkadaşları ekiplere bıçak ve tabanca ile mukavemet gösterdi. Kısa sürede müdahale edilen 5 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

