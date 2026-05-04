Haberler

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 71 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Konya'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 71 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan tarihlerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bin 430 adet sentetik ecza, 588 gram bonzai, 190 kök kenevir, 86 kök skunk bitkisi, 60 gram kubar esrar, 33 gram kenevir tohumu, 33 gram metamfetamin, 1 adet captagon, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan 71 şüpheli şahıstan 55'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket