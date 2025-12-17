Haberler

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi. 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2025 tarihinde Seydişehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 4 şahıs tespit edildi. Ekiplerin şahısların üzerinde ve araçlarında yaptığı aramada, bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
title