Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2025 tarihinde Seydişehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 4 şahıs tespit edildi. Ekiplerin şahısların üzerinde ve araçlarında yaptığı aramada, bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA