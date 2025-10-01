Konya'da Traktör Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağrı yaralanan 17 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yazar (17) idaresindeki 42 BCG 86 plakalı traktör, komşusunun evinin önüne park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mustafa Yazar hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi. Yazar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KONYA