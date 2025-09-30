Konya'da Traktör Devrildi, 17 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (17) idaresindeki 42 BCG 86 plakalı traktör, komşusunun evinin önüne park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.Y.'nin hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA