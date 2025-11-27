Konya'da Traktör Aletinin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde buğday ekimi yaptıkları tarlada traktöre bağlı tarım aletinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Y. (40) ve eşi Çiğdem Yeşil (32) tarlada beraber buğday ekimi yapmaya başladı. Ekim sırasında Mahmut Y.'nin kullandığı traktöre takılı tarım aleti Çiğdem Yeşil'in üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. Çiğdem Yeşil yakınları tarafından Emirgazi Devlet Hastanesine götürüldü. Yeşil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA