Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı

Konya'da trafikte sürücüler arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavganın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile Hakan K. idaresindeki ticari araç sürücüsü caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ticari araç sürücüsü Hasan K., otomobil sürücüsü C.D.'nin önce aracına zarar verdi ardından araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını bıçakladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, saldırgan şahsın araç yanına gelerek aracın camını yumrukladığı daha sonra bıçak ile araçtakileri yaraladığı sonrasında ise aracın yanına gelerek yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla aracıyla olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Olayda hafif yaralanan 2 kişinin karakola giderek şikayetçi olmasının ardından, polis yaptığı çalışma sonucu şahsı tespit ederek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA