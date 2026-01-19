Haberler

Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı

Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir trafik tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda hafif yaralanan iki kişi, cep telefonu ile anları kaydetti. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'da trafikte sürücüler arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavganın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile Hakan K. idaresindeki ticari araç sürücüsü caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ticari araç sürücüsü Hasan K., otomobil sürücüsü C.D.'nin önce aracına zarar verdi ardından araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını bıçakladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, saldırgan şahsın araç yanına gelerek aracın camını yumrukladığı daha sonra bıçak ile araçtakileri yaraladığı sonrasında ise aracın yanına gelerek yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla aracıyla olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Olayda hafif yaralanan 2 kişinin karakola giderek şikayetçi olmasının ardından, polis yaptığı çalışma sonucu şahsı tespit ederek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon