Karapınar'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Karapınar'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Caddesi üzerinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 42 ABN 910 plakalı otomobil ile N.A.'nın kullandığı 42 AJT 313 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler E.T. ve N.A. ile N.A.'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan L.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
