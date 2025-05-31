Konya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu E.A. ve eşi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadağ Mahallesinden Kulu'ya gelmekte olan E.A. idaresindeki 68 ACD 239 plakalı marka otomobil ile Y.Ö.'nün kullandığı 06 YR 523 plakalı otomobil Kulu girişi Ahmet Baran Caddesinde çarpıştı. Kazada, 68 ACD 239 plakalı otomobilde bulunan E.A. ile eşi E.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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