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Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir-Konya karayolu Karabulak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 68 EE 858 plakalı otomobil ile H.Ş.'nin kullandığı 42 AYV 534 plakalı cip çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan F.Y., S.Ş., G.Ş. ve Y.Ş. yaralandı, bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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