Konya'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Taraşcı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D. idaresindeki 34 HC 0966 plakalı otomobil İ.S. yönetimindeki 42 HVH 77 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki F. S., R.D., B.D., B.A. ile S.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.