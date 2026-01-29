Haberler

Konya'da 2 aracın çarpışma anı kameraya yansıdı

Konya'da 2 aracın çarpışma anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana-Konya Kara yolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikası önünde bulunan kavşakta tali yoldan çıkan otomobile, Adana yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi