Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Seydişehir Kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.D. yönetimindeki 42 ZE 192 plakalı Fiat marka otomobil, Gökçimen Mahallesi kavşağında M.A. idaresindeki 42 ZL 599 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç. ile Z.U. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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